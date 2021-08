La vaccination des adolescents de 12 à 17 ans s'accélère à Brest.

Depuis le 15 juin, les adolescents de 12 à 17 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. À l'approche de la rentrée, de plus en plus d'adolescents cherchent à compléter leur schéma vaccinal.

En ce jeudi après-midi, le ciel vient de se découvrir, la journée est parfaite pour enchaîner les figures de glisse urbaine. Au skate-park du parc Kennedy à Brest, une quarantaine d'adolescents se retrouvent pour faire de la planche ou de la trottinette. Certains comme Louise, 17 ans, sont vaccinés depuis longtemps : "j'avais trop peur de ne pas pouvoir continuer à faire du sport", fait-elle remarquer avec un grand sourire.

À quelques mètres de là, Ethan, 16 ans, un bob rouge vissé sur le crâne, est assis au milieu de ses amis. "Moi le Covid, je ne l'ai pas vu", explique-t-il, "je ne suis pas vacciné et je n'ai pas envie de le faire. Je ne comprends pas pourquoi on nous l'impose alors qu'on pourrait simplement continuer à respecter les gestes barrière".

La menace du passe

Pour l'instant, tous ces jeunes n'ont pas à présenter de passe sanitaire. Mais tout cela devrait changer dès la fin du mois de septembre. Safi, 14 ans, nous raconte que sa mère "veut encore attendre un peu avant qu'il ne se vaccine". Lui aimerait continuer "à aller au cinéma et au McDo". Il pense qu'il va "lui demander son autorisation... bientôt".

Comme pour les adultes il y a quelques semaines, la menace du passe sanitaire a convaincu de nombreux adolescents plus attentistes que rétifs à la vaccination. Depuis quelques jours, les rendez-vous d'adolescents se multiplient : "j'estime que 40 % de notre patientèle est constituée d'adolescents" évalue Christelle Collec, directrice adjointe au CHRU de Brest, en charge du pilotage des centres de vaccination.

Jusqu'ici, une majorité des brestois ayant un rendez-vous vaccinal se rendaient à la Brest Arena ; à partir de lundi 23 août, le centre de vaccination déménage au Parc des Expositions du Penfeld.

De bons chiffres de vaccination

Jeudi soir, Jean-Paul Mongeat, directeur de la délégation finistérienne de l'ARS se voulait très confiant. Plus de 33 % des jeunes finistériens ont reçu leurs deux doses de vaccin ; c'est trois points de plus qu'à l'échelle nationale. Plus de la moitié des adolescents de 12 à 17 ans ont reçu leur première dose avant la rentrée, "mais il ne faut pas relâcher les efforts", analyse-t-il. Dix mille créneaux de vaccinations supplémentaires ont été débloqués la semaine dernière, pour que des jeunes puissent prendre leur rendez-vous avant le 2 septembre. Un passage obligé s'ils espèrent obtenir leur passe sanitaire avant qu'ils ne soient obligés de le présenter.

Dans les rues de Brest, Clémentine, 17 ans, nous explique qu'elle a déjà reçu les deux doses : "pendant les vacances, c'était facile, ça posait pas de problème... Au moins on ne nous embêtera jamais avec ça". Pour de nombreux ados aussi, la vaccination est déjà un passeport vers la liberté.