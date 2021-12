La vaccination des enfants fragiles est en route à l'Hôpital Nord Franche-Comté

Avant l'extension de la vaccination contre le Covid 19 à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans, l'hôpital Nord Franche-Comté pratique déjà depuis mercredi dernier la vaccination des enfants fragiles. Des enfants atteints de comorbidités ou dont l'un des proches est fragile. Le centre de vaccination de l'hôpital, habituellement réservé au personnel soignant, consacre quelques séances à ces enfants.

Les enfants sont accueillis dans une ambiance apaisée où l'on prend le temps Copier

L'ambiance est y particulière. On prend le temps d'accueillir l'enfant et sa maman (ou son papa). On lui explique. "On recueille son consentement. Il faut que l'enfant soit d'accord. On ne le force jamais. Et puis, on lui explique à quoi ça sert. Comment on va faire. On prend le temps" précise le docteur Sylvain Abramatic, médecin pédiatre. "Et on leur explique ce qui peut leur arriver dans les prochains jours. Les effets secondaires sont moindres que chez les adultes. Parfois un peu de fièvre et un peu de fatigue."

Raphaël, 11 ans, a eu besoin d'une bonne heure pour accepter la seringue © Radio France - Christophe Beck

La population de ces enfants fragiles est estimée à 1700 sur le Nord Franche-Comté. L'hôpital leur ouvrira son centre tous les mercredis de janvier à raison de 200 injections par semaine. "Tout est fait pour rassurer l'enfant et l'encourager dans cette démarche" explique Fabien Eck, directeur des soins à l'hôpital Nord Franche-Comté. "Un petit diplôme lui est remis après l'injection".

Raphaël, 11 ans, a amplement mérité son diplôme. "Quelle victoire et quel courage", dit sa maman, "car la piqure est vraiment une phobie pour lui". Il a fallut batailler en douceur pendant plus d'une heure pour obtenir son accord. "Oui, j'ai été courageux", dit l'intéressé. Pour la maman de Raphaël, son garçon devait être vacciné pour le protéger lui, car il est asthmatique, mais aussi pour protéger ses grands parents, "Il faut qu'on se sert les coudes pour espérer revivre un jour normalement".

Fier de son courage, Raphaël exhibe son diplôme © Radio France - Christophe Beck

Concernant l'ouverture de la vaccination à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans, le docteur Abramatic y est favorable,"pour protéger les enfants eux-mêmes, mais aussi pour freiner la diffusion de la maladie".