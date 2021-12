La vaccination des enfants fragiles est lancée en Côte-d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté

Obésité, diabète, cardiopathies congénitales.., le 30 novembre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis recommandant la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans présentant un risque de forme grave de la COVID-19 et pour tous ceux vivant dans l'entourage de personnes immuno-déprimées ou vulnérables, non protégées par la vaccination.

Six centres dédiés en Côte-d'Or

Cette nouvelle séquence de la campagne vaccinale a été lancée ce mercredi 15 décembre en Côte-d'Or et en Bourgogne-Franche-Comté. De 2 à 6 centres de vaccination par département vont assurer la vaccination pédiatrique dans notre région. De premiers créneaux sont d'ors et déjà proposés sur les plateformes de prise de rendez-vous habituelles, et d'autres créneaux seront prochainement et régulièrement ouverts.

La liste des centres dédiés en Côte-d'Or - ARS Bourgogne-Franche-Comté

Selon l'agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, la bonne répartition des centres sur le territoire garantit un accès équitable à l'ensemble de la population concernée. Ces vaccinations sont aussi possibles en ville auprès des professionnels qui suivent les enfants ou dans les établissements de santé, si le suivi est hospitalier.

Forme pédiatrique, dosage spécifique

Dans les centres de vaccination, des lignes de vaccination dédiées sont prévues, le vaccin à ARN messager étant dosé dans une forme pédiatrique par définition adaptée à l'enfant. Une consultation pré-vaccinale systématique est réalisée par un médecin.

Des avis complémentaires des autorités scientifiques indépendantes, en particulier de la HAS, sont attendus concernant l'ouverture et les modalités de la campagne de vaccination à l'ensemble des 5-11 ans.

L'Agence régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et les préfectures de chaque département, se mobilisent dans la préparation technique et logistique de cette nouvelle étape de la campagne de vaccination portée par les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des acteurs engagés depuis des mois dans la lutte contre l'épidémie.