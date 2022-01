La vaccination des enfants progresse doucement en Haute-Vienne

On ne peut pas dire que les créneaux de vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans sont pris d'assaut à Limoges. Et pourtant la vaccination progresse mais doucement. Au centre municipal Jean Moulin de Limoges les mercredis après midi se remplissent mais d'autres créneaux horaires sont à la peine.

Cela fait maintenant 4 semaines que les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid. Une vaccination qui a débuté début janvier à Limoges au centre municipal Jean Moulin et à la clinique des émailleurs où des créneaux leur sont réservés.

Au centre Jean Moulin, 500 enfants ont pour l'instant été vaccinés avec des prises de rendez vous qui avaient bien démarré les premiers mercredis après-midi puisqu'on affichait complet. Du coup d'autres créneaux ont été ouverts notamment le vendredi en fin d'après midi mais on ne se bouscule pas reconnait Stéphane Cheval du service santé à la ville de Limoges "Ce n'est pas la ruée, c'est sur un rythme de sénateur, pas comme pour les adultes lorsqu'il y avait des annonces gouvernementales" explique t-il.

Des parents convaincus... des enfants aussi...

Les parents qui accompagnent leurs enfants sont convaincus du bienfait de la vaccination comme Déborah, maman de 6 enfants qui est venue avec son aîné de 11 ans. "C'est très important pour le protéger lui et protéger les autres, au bout d'un moment il faut sauter le pas car si personne ne le fait ça ne bougera pas" explique t-elle. Et pour son fils Clovis : "Je veux me faire vacciner pour que ça puisse devenir comme avant et qu'on puisse en profiter" confie le jeune garçon qui s'apprête à recevoir son injection. Dans la salle d'attente il y a aussi Emma, 9 ans : "Si tout le monde se fait vacciner on pourra peut être reprendre une vie normale, il faut le faire". Au centre de vaccination Jean Moulin il y a aussi la maman du petit Alexandre, 6 ans qui vient d'avoir sa piqûre "Honnêtement la piqûre ça le dérange beaucoup moins que les cotons tige qu'on lui met dans le nez".

Des créneaux supplémentaires pour les enfants à la polyclinique

A la polyclinique de limoges on a aussi ouvert de nouveaux créneaux pour les enfants comme le mardi matin, le mercredi toute la journée, et le jeudi. Pour l'instant 300 enfants ont été vaccinés à la clinique des émailleurs et les rendez-vous affichent complets jusqu'au 10 février mais la polyclinique constate qu'il y a eu beaucoup d'annulations souvent parce qu'entre temps les enfants ont contracté le Covid ou parce qu'ils sont cas contact.

Dans les prochains jours on pourra aussi vacciner les enfants à Bellac et à Saint-Léonard-de-Noblat. Cela donnera peut-être un coup d'accélérateur à la vaccination des plus jeunes.