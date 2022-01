La vaccination des enfants tourne à plein régime au centre de Coudoux dans les Bouches-du-Rhône

Deux lignes pédiatriques ont été installées les mercredi et samedi au centre de vaccination de Coudoux

Il y a foule ce mercredi au centre de vaccination de Coudoux. Une file d'attente s'étire jusque sur le parking. À l'intérieur des adultes venus pour leur première dose ou leur dose de rappel, mais aussi de nombreux enfants.

Un accueil adapté sur toute la ligne

"Nous avons dû mettre en place une deuxième ligne. Nous accueillons 75 enfants par ligne chaque jour d'ouverture (mercredi et samedi). Nous prenons plus de temps avec les enfants. On sait qu'ils sont anxieux à l'idée de la piqûre, alors on a mis en place un accueil spécifique : des ballons, des décorations, des peluches pour les rassurer", précise le commandant Pascal Berger, responsable de la cellule vaccination pour le SDIS13.

Après un questionnaire médical, les enfants sont pris en charge dans des loges dédiées. "On prend du temps pour expliquer, on ne veut surtout pas les traumatiser, car le plus souvent il y a une deuxième dose à faire, il faut que ca reste un moment qui ne soit pas trop désagréable" explique Emilie, infirmière.

"On ne sent presque rien (Gabriela, 10 ans)."

Et les enfants dans tout ça ? Toujours accompagnés d'un adulte, ils sont en général très coopératifs. "Je n'ai pas peur du vaccin lui-même, mais de la piqûre, je n'aime pas ça, j'ai peur d'avoir mal" avoue Gabriela, 10 ans avant de recevoir sa dose. "On ne sent presque rien" dit-elle en repartant.

Parfois les choses se compliquent, notamment avec les plus petits, qui peuvent se mettre à pleurer ou retirer leur bras au moment de la piqûre. "Ça nous arrive de demander aux parents de tenir l'enfant, mais si c'est trop compliqué, on remet ça à plus tard" poursuit Emilie.

Des parents exclusivement volontaires

Quant aux parents, ils sont volontaires et ils ont préparé leurs enfants à cet acte vaccinal : "_ma fille souffre d'une maladie génétique, elle ne peut pas avoir de fièvre, avec la pandémie et le variant Omicron, on a préféré la faire vacciner, elle le sait, elle était prêt_e" confie Vanina.

"La circulation du virus est active chez les petits, car ils ne sont pas vaccinés, j'ai peur d'un Covid long pour mon petit garçon de 10 ans, je préfère le faire vacciner, il est d'accord j'en ai parlé avec lui", explique la maman de Killian.

150 enfants sont vaccinés le mercredi et le samedi dans ce centre de Coudoux, tous reçoivent un diplôme pour récompenser leur courage.