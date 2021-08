La vaccination des jeunes, nouvelle priorité de l'ARS en Corse

A quelques semaines de la rentrée et au regard des chiffres, l'Agence Régionale de Santé de Corse lance une campagne d'incitation à la vaccination chez les jeunes de plus de 12 ans. L'Université de Corse sera elle aussi partie prenante.

C'est une problématique qui se pose depuis le début de l'été. Autorisés officiellement depuis le 15 juin en France, les vaccins pour les 12-17 ans sont encore à des taux assez faibles dans la population en Corse. En dessous du total national, qui est de 56% pour la première dose. Le score est meilleur chez les 18 - 24 ans, mais pas suffisant selon les autorités pour casser les chaînes de reproduction du virus de la COVID-19.

Au 19 Août, 10 421 personnes entre 12 et 17 ans avaient reçu une première dose et 6 799 avaient un schéma complet de vaccination. Cela fait près de 51 % de cette classe d'âge qui ont reçu une dose et 33% qui sont complètement vaccinés.

En Corse du Sud, le taux d'adolescents vaccinés est même encore plus faible et en dessous de la Haute-Corse : 40% de premières doses, 23,6% de schémas complets.

Chez les 18-24 ans, 77,9% ont reçu une première dose de vaccin en Corse. L'université de Corti lance d'ailleurs une campagne commune avec l'ARS en prévision de la rentrée. Face à la question de l'utilité de se faire vacciner à cet âge-là, ou face à la crainte de réactions allergiques et d'inflammations cardiaques, des pédiatres seront présents désormais pour conseiller et répondre aux questions que se posent les parents et leurs enfants.

De plus en plus d'activités sportives et de loisirs demandent pourtant un pass sanitaire, et désormais on sait que seuls les collégiens et lycéens cas-contacts vaccinés seront autorisés à reprendre la classe en présentiel en cas de contamination dans une classe.