La vaccination des nourrissons progresse en région PACA

Un an après le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour les nourrissons, la couverture vaccinale est en hausse en région PACA. Elle augmente dans le Var et les Bouches-du-Rhône et bondit dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Marseille, France

"La confiance dans le vaccin revient" se félicite la ministre de la Santé Agnes Buzyn. Et pour cause, 15 mois après la mise en place d'une de ses mesures phare : l'extension de l'obligation vaccinale chez les nourrissons, avec le passage de trois à 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, Santé Publique France dresse un premier bilan et il est positif. La couverture vaccinale des nourrissons augmente au niveau national. 98,6% des enfants nés entre janvier et mai 2018 sont désormais couverts par le vaccin "hexavalent" (qui protège contre six maladies : la diphtérie, la polio et tétanos ainsi que la coqueluche, la bactérie Haemophilus influenzae cause fréquente de méningite et l'hépatite B) contre 93,1% avant l'extension de l'obligation vaccinale. En région PACA, ce chiffre passe de 89% à 98%.

Progression spectaculaire au nord de la région

La progression est plus importante dans le Var (de 89,3% à 98% ) que dans les Bouches-du-Rhône (de 91, 3% à 98,6%) mais elle explose surtout dans les Alpes-de-Haute-Provence, + 25 points en un an et dans les Hautes-Alpes avec une progression de 22 points sur la même période. Autre chiffre particulièrement impressionnant, le taux de vaccination contre le méningocoque C (méningite) : trois enfants sur quatre ont reçu une première dose de vaccin à l'âge de 7 mois dans le Var comme dans les Bouches-du Rhône (passant ainsi de 46% à 78,8% de couverture vaccinale) et la progression est encore une fois spectaculaire dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

L'augmentation de couverture vaccinale du méningocoque C est particulièrement importante. © Radio France - Bulletin de Santé Publique France

Peu de recul sur la vaccination contre la rougeole

L'obligation vaccination a pour l'heure peu d'impact concernant le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (vaccin ROR). Le vaccin étant obligatoire qu'à partir de 1 an. Mais Santé publique France note déjà une augmentation de plus de 2 points dans les Bouches-du Rhône et la Var sur un an. Un chiffre à en lien avec l'épidémie de rougeole survenue dans la région en 2018. Enfin, l'agence sanitaire a également dévoilé des sondages qu'elle a menés sur des parents d'enfants de moins de deux ans. Deux tiers d'entre eux (67%) déclarent désormais être aujourd'hui favorables au passage à 11 vaccins obligatoires, dont certains qui ne l'étaient pourtant pas avant l'entrée en vigueur de la mesure.