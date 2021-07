La vaccination des plus précaires s'organise au diocèse de Grenoble

Le Secours catholique de l'Isère, la ville de Grenoble et son Centre Communal d'Action Social (CCAS) ont organisé une opération de vaccination au sein du diocèse. La première dose a eu lieu le 5 juillet et la deuxième le 26 juillet. Le but est de faciliter la vaccination pour les plus vulnérables.

Une infirmière et un médecin s'occupent de vacciner et rassurer les patients

La vaccination contre le Covid-19 se déplace et vient aux plus précaires. Le Secours catholique de l'Isère, la ville de Grenoble et son Centre Communal d'Action Social (CCAS) ont organisé une campagne de vaccination au sein du diocèse de Grenoble. Une cinquantaine de personnes ont reçu la première injection du vaccin le 5 juillet dernier et la deuxième dose a eu lieu ce lundi 26 juillet.

La cour du diocèse accueille chaque matin 150 personnes en difficulté pour un petit déjeuner. L'occasion pour Jacqueline Légaut, psychiatre à la retraite et bénévole au Secours catholique de l'Isère, de discuter de la vaccination : "Ils étaient nombreux à me dire que c'était trop compliqué pour eux de prendre rendez-vous à Alpexpo ou au CHU, qu'ils ne savaient pas comment faire et qu'ils n'avaient pas confiance. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'une vaccination sur place."

Informer, accompagner et rassurer

Les bénévoles du Secours catholique sont présents tout du long du parcours de vaccination. Ils aident d'abord à remplir le formulaire en reformulant les questions pour ceux qui ne parlent pas très bien français ou ceux qui ne savent pas lire : "Cet accompagnement est primordial. Il permet de rassurer les patients et surtout de les aider à se sentir en confiance", détaille Audrey Mainguy, déléguée départementale du Secours catholique de l'Isère.

Casquette visée sur la tête et café à la main, Franck est un habitué des lieux. À l'origine, il n'était pas vraiment favorable à se faire vacciner mais finalement, en discutant avec des bénévoles, il a été convaincu : "J'ai un poumon en moins et du diabète, ça serait bête de mourir du Covid-19. J'ai sauté le pas mais c'est surtout grâce aux gens ici", évoque-t-il.

Dans la cour du diocèse de Grenoble, les bénévoles du Secours catholique aident les patients à remplir le formulaire pré-vaccination © Radio France - Chloé Cenard

Une autre opération de vaccination pour les plus précaires est organisée par le Centre Communal d'Action Social (CCAS) de la ville de Grenoble du mercredi 28 au vendredi 30 juillet. C'est au 8 rue Sergent Bobillot à Grenoble.