La vaccination des soignants a débuté à l'hôpital de Privas

C'est au pied levé que le premier vaccin a été injecté en Ardèche ce mercredi matin. Les autorités annonçaient le démarrage pour jeudi avec des informations encore très floues. Mais un tweet de la préfecture de l'Ardèche révèle que la campagne a finalement démarré dès ce mercredi matin.

Le centre hospitalier de Privas a reçu sa première dotation de doses de vaccin mardi soir et commencé ce mercredi matin à vacciner les soignants de plus de 50 ans. L'Agence régionale de santé, des représentants de la préfecture (mais pas la préfète qui était en déplacement), le président du conseil départemental de l'Ardèche et le maire de Privas étaient présents. La presse n'avait pas été conviée. D'ailleurs, l'Agence régionale de santé et la préfecture de l'Ardèche n'ont pour l'instant pas diffusé de communiqué officiel concernant la vaccination dans le département, contrairement à la Drôme.