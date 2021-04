La vaccination des soignants du CHRU de Nancy reprend après trois semaines d'interruption

La vaccination du personnel soignant du CHRU de Nancy reprend cette semaine après trois semaines d'interruption. Le directeur général adjoint Francis Bruneau, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi, a annoncé la reprise des injections ce mardi à destination des soignants.

Plus assez de Pfizer pour les soignants

L'interruption des injections pendant trois semaines a conduit la CFDT à exercer son droit d'alerte . Dans les faits, le CHRU de Nancy s'est retrouvé sans doses pour son personnel suite à la décision du ministère de la santé de ne plus vacciner les moins de 55 ans avec le vaccin AstraZeneca. Il a fallu changer son fusil d'épaule et cela a pris du temps, explique Francis Bruneau :

"Ca a été un tel retournement. On est passé du jour au lendemain d'une prescription majoritairement d'AstraZeneca à du Pfizer. Les doses qui arrivaient sur le territoire étaient déjà engagées vers d'autres bénéficiaires et on a eu énormément de mal à récupérer une dotation pour les professionnels de santé."

Francis Bruneau promet la vaccination de 350 personnes cette semaine, 550 la semaine prochaine. Il resterait selon la CFDT 3.000 soignants volontaires à vacciner. 41% des personnels ciblés ont déjà été vaccinés selon la direction du CHRU.