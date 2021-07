La vaccination devient mobile en Creuse

Masque sur le nez, capuche sur la tête... une quarantaine de Creusois se serrent sous des parapluies et les deux grands barnums rouges que les pompiers ont installés de part et d'autre du vaccinobus. Ce camion, aménagé, permet de rendre mobile la vaccination contre le Covid-19. En Creuse, 59% des habitants ont reçu au moins une dose et 47% ont un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire qu'ils sont complètement immunisés. Pourtant, la progression du variant Delta se traduit, chez nous aussi, par une augmentation du nombre de cas de contamination.

Se vacciner avant de partir en vacances

Même si la Creuse fait partie des "bons élèves" en termes de vaccination, il reste une marge d'amélioration, estiment les autorités, qui ont donc mis en place cette "unité mobile". Sa mission : "sensibiliser, tester et vacciner", indique la préfecture de la Creuse. Premier arrêt : à Chénérailles, au Champs de Foire, où se déroulent justement des festivités organisées par le comité des fêtes de la commune.

Clément et sa mère Cathy font partie des premiers arrivés sur place. "Le départ en vacances, c'est ce jeudi, explique le jeune homme de 19 ans. Je voulais me faire vacciner, mais entre les études et l'emploi du temps, je n'y suis pas allé. Maintenant, nous avons le couteau sous la gorge, alors nous sommes venus de Dun-le-Palestel jusqu'à Chénérailles pour que je puisse être vacciné." Pour le fils et la mère, il s'agit de pouvoir profiter des congés sans subir les contraintes liées au pass sanitaire : faire des visites, des animations, aller au restaurant...

Isabelle aussi s'est décidée en apprenant que le vaccinobus viendrait à Chénérailles. Pour elle, la route a été moins longue : "Dix minutes seulement, c'est mieux que trente minutes jusqu'à Guéret !" La Creusoise trouve même surprenant que la vaccination mobile ne se déploie que maintenant. Elle aussi saute le pas pour s'assurer des vacances sans prise de tête.

Reportage : premier arrêt du vaccinobus à Chénérailles Copier

Des doses encore disponibles

La plupart des candidats au vaccin qui se présentent sont venus à la suite des annonces d'Emmanuel Macron. C'est le cas de Maéva, qui ne décolère pas : aide-soignante à l'hôpital de Guéret, elle ne voulait pas se faire vacciner tout de suite. "Qu'on nous menace de perdre notre salaire, notre emploi, je trouve ça dégoûtant, déplore-t-elle. Je pratique les gestes barrière, je fais tout ce qu'il faut. Mais maintenant, pour vivre à peu près normalement, il faut se faire vacciner. Alors je viens et je fais comme tout le monde. À contrecœur."

Avec son époux, elle a obtenu sa première dose de vaccin. Il en reste, en Creuse, rappelle la préfecture, qui incite tous les Creusois qui ne sont pas encore immunisés à prendre rendez-vous ou à profiter du passage du vaccinobus.

Virginie Darpheuille, préfète de la Creuse Copier

Au cours de l'été, cette unité mobile assurera une vingtaine de stop dans tout le département. Mardi 14 juillet, elle sera à Moutier-Malcard. Le jeudi 15 juillet, elle se rendra à La Souterraine, à l'occasion de la Braderie du Secours Populaire.