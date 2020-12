"La vaccination en questions" : l'infectiologue bordelais Charles Cazanave répond aux interrogations

France Bleu Gironde : l'arrivée d'un vaccin contre la Covid c'est la meilleure nouvelle de l'année ?

Charles Cazanave : C'est en effet une très bonne nouvelle dans cette période compliquée où on a été très démunis face à une maladie émergente sans traitements au départ. Le vaccin va nous permettre d'avoir une action préventive sur cette maladie donc oui c'est une bonne nouvelle.

Le vaccin ne sera pas obligatoire, c'est une bonne chose ?

Il y a déjà beaucoup de vaccins obligatoires en France depuis 2018 sur des maladies anciennes avec des traitements sur lesquels on a beaucoup de recul. Ca c'est acté et ça se passe globalement bien. Pour la Covid ne pas l'imposer me paraît intéressant. Il faut d'abord faire un travail d'information et d'éducation au sens pédagogique, pour que les personnes comprennent l'intérêt du vaccin et qu'elles adhèrent au traitement. Imposer un vaccin ça peut être source de défiance et de méfiance.

Cette résistance des français à la vaccination en général vous la comprenez ou c'est totalement irrationnel ?

Je peux comprendre les résistances et les hésitations. On est confronté en tant que médecins-infectiologues à beaucoup de questions de ce genre sur les vaccins. De nombreuses maladies contre lesquelles on se vaccine ont quasiment disparues. Je prends l'exemple de la rougeole. On pense que cette maladie n'existe plus et pourtant en 2017 et 2018 on a baissé la garde et on a vu revenir des cas de cette maladie.

Comment convaincre alors les gens de se vacciner ?

Il faut expliquer que la vaccin c'est un moyen de se protéger mais aussi de protéger les autres dans une attitude altruiste, pour diminuer le potentiel réservoir de circulation d'un virus. Se vacciner c'est protéger son entourage et les personnes les plus fragiles.