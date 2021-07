Coronavirus : la vaccination en légère baisse dans le Finistère

La vaccination ralentit dans le Finistère. Entre le 11 et le 17 juin, 38.477 personnes ont reçu leur première dose contre 28.969 la semaine suivante, soit 10.000 primo-vaccinés en moins en une semaine. Stephane Mulliez, le directeur de l'ARS de Bretagne espère relancer une dynamique de vaccination : "On observe une baisse de la demande, je ne sais pas si on a atteint un plafond de verre mais la Bretagne reste la région où le taux de couverture vaccinale est le plus élevé."

Vaccination sans rendez-vous

Pour inciter les personnes à se faire vacciner l'agence régionale de santé prévoit des journées sans réservation. Pour l'instant trois villes finistériennes sont concernées : à Châteaulin les lundi 5, jeudi 8 et samedi 10 juillet, à Landerneau le mercredi 7 et le jeudi 8 juillet après-midi et enfin à Douarnenez sur toute la semaine du 5 au 10 juillet.