La vaccination obligatoire pour les soignants plutôt bien vue au CHU d'Amiens

Soignants ou non soignants, les personnes qui travaillent au contact des plus fragiles devront être vaccinés contre le Covid-19. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution lundi 12 juillet. Et ils ont même une date butoir : ceux qui ne seront pas vaccinés le 15 septembre prochain _"ne pourront plus travailler et ne seront plus payés"_a précisé Olivier Véran, Ministre de la Santé. Au CHU d'Amiens, la mesure est vue comme drastique mais peut-être nécessaire par la plupart des soignants que France Bleu Picardie a rencontré.

Une majorité de soignants déjà vaccinés

"Ça me paraît nécessaire que les soignants soient vaccinés". Pendant leur pause, ces externes (étudiants entre la troisième et quatrième année de médecine) du CHU d'Amiens ont tous déjà reçu leurs deux injections. "On a déjà des vaccins qui ont été rendus obligatoires avant, là c'est pareil, on s'adapte au contexte actuel" estime l'un d'eux.

Le fait que d'autres vaccins soient déjà obligatoires pour les soignants, c'est l'un des arguments qui revient souvent parmi ceux interrogés devant le CHU. "Pour moi c'est de la conscience professionnelle de faire ce vaccin, à mon sens c'est primordial pour nous protéger, protéger nos proches et les patients." estime Carla, étudiante en 4e année. "Au début, ça va criser parce que c'est obligatoire mais dans quelques temps on aura oublié et on ne s'en portera que mieux." estime-telle. Autour de la jeune femmes, tous ses collègues, étudiants ou non, sont déjà vaccinés.

"On est privé de liberté"

Mais parmi certains qui ont déjà leurs doses, la notion d'obligation a du mal à passer. "On est privé de liberté" se désole une infirmière. "Un jour on est des héros, le lendemain on sous-entend presque que c'est à cause de nous si l'épidémie ne s'arrange pas". La professionnelle insiste sur le fait que tous les soignants font leur maximum, non seulement depuis la crise sanitaire mais depuis toujours, et que cette "menace" de ne plus pouvoir travailler "c'est la goutte de trop".

Certains personnels ne comprennent pas du tout pourquoi on les oblige à se soigner. A l'image de Romain, ambulancier depuis plus de dix ans, qui ne souhaitait pas recevoir d'injection. "Depuis deux ans je transporte les malades du Covid et je ne l'ai pas attrapé." explique-t-il. "Et surtout, l'année dernière, nous ambulanciers n'étions pas considérés comme personnels soignants au moment de la prime : maintenant on l'est, car ça les arrange pour que je me fasse vacciner". Romain ne se dit pas opposé à la vaccination, mais a lui aussi l'impression d'être privé de liberté.