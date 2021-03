La vaccination prend un nouveau tournant à Cannes. Depuis ce jeudi 25 mars, les plus de 50 ans sans comorbidité peuvent s'inscrire pour recevoir l'injection anti-covid. Selon le calendrier gouvernemental cette étape ne devait pas intervenir avant mi-mai.

La vaccination ouverte au plus de 50 ans sans comorbidité à Cannes

Depuis ce jeudi 25 mars, les plus de 50 ans sans comorbidité peuvent prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Il suffit de compléter un formulaire en ligne de pré-inscription, puis vous recevez un numéro de téléphone qu'il faut composer pour fixer une date : https://demarches-vosdemarches.cannes.com/ma-vie-citoyenne/pre-inscription-vaccination-covid-19/

Centre de vaccination du Palais des festivals de Cannes - 23 mars 2021 - Lucile Auconie

Ce n'est pas la première fois que le maire, David Lisnard, prend les devants. La Ville a démarré la vaccination des plus de 75 ans le 13 janvier, alors que cette étape ne devait débuter officiellement que le 18 janvier 2021. Aujourd'hui, tous les plus de 75 ans et les professionnels de santé inscrits à Cannes ont déjà reçu une première injection contre le coronavirus.

Selon Dominique Aude Lasset, directrice générale adjointe des services à la Ville de Cannes, "nous avons plus de visibilité aujourd'hui sur les prochaines livraisons des vaccins. Entre le 6 avril 2021 et le 4 mai 2021, nous allons recevoir 15.000 nouvelles doses de _Pfizer et Moderna_. Cela permet d'anticiper."

Mardi 23 mars, Emmanuel Macron a annoncé l'élargissement de la vaccination à partir de samedi pour les 70-74 ans sans comorbidité mais il n'a pas évoqué les 50 ans et plus. (https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires#liste-comor)

solidarites-sante.gouv.fr - Ministère des solidairités et de la santé

Depuis le début de la campagne vaccinale la Ville de Cannes a injecté 15.900 doses.