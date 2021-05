La vaccination ouverte aux personnes à risque de plus de 18 ans ce samedi

La vaccination suit son cours ce weekend, avec notamment un élargissement aux personnes à risque âgées de 18 à 49 ans. Le ministère de la Santé a autorisé tous les majeurs souffrant d'une comorbidité à se faire vacciner. À Paris, le centre de vaccination dans la salle Olympe de Gouges (11e arrondissement) faisait partie des 4 lieux ouverts en ce jour férié accueillant ce nouveau public.

Une vaccination essentielle pour les personnes fragiles

Certaines personnes atteintes de comorbidité ont déjà pu réserver un créneau pour obtenir une injection, et ce même un 1er mai. Sandrine, 44 ans, fait partie de cette catégorie : "Je fais de l'asthme, j'ai une anémie chronique, une insuffisance rénale, une mauvaise circulation du sang, et donc un système immunitaire faible. Je le fais aussi pour protéger mes beaux-parents qui vivent en Tunisie. J'ai envie de me protéger, les protéger, et aussi les Tunisiens que je pourrai croiser en leur rendant visite. J'ai beaucoup de contre-indications au niveau des médicaments. Mon médecin va surveiller tout ça... J'avais d'ailleurs un rendez-vous il y a quelques semaines, que j'avais annulé par crainte. Mais cette fois-ci, je me suis dit que je ne pouvais plus attendre indéfiniment."

Dans ce public, on trouve aussi les personnes atteintes d'obésité ou en surpoids. Le corps médical a remarqué que ces personnes étaient plus à risque de développer des formes graves de la COVID 19. Youssef, 27 ans, a tenté sa chance : "Je suis venu sans prendre de rendez-vous, de mon plein gré, après avoir analysé mon Indice de Masse Corporel qui est supérieur à 30. De toute manière, si j'ai bien compris, c'est conforme à ce qu'avait déclaré Olivier Véran, il y a quelques jours."

Des créneaux qui s'adaptent à la demande

Lorraine, une étudiante de 22 ans, a reçu sa première dose de Pfizer. Elle ne rencontre pas de risque de comorbidité, mais elle souhaite protéger son père qui a subi une greffe de rein récemment : "Il prend des médicaments anti-rejet, il est immunodéprimé, et la _vaccination a été élargie aux proches_. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour protéger ce type de populations."

Le docteur Thomas Chauvel, responsable du centre de vaccination Olympe de Gouges dans le 11e arrondissement de Paris. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Le docteur Thomas Chauvel, responsable du centre de vaccination, se félicite de la prise de conscience des plus jeunes : "On constate que, dès ce weekend, les personnes d'une vingtaine ou trentaine d'années ont fait la démarche de venir se faire vacciner ou réserver un créneau sur Doctolib. Cela va sûrement booster cette campagne de vaccination."

Pourtant, certains n'entrent pas dans les critères et ont été vaccinés. Alexis, 34 ans, n'a pas attendu qu'on lui donne le feu vert. Il est venu avec sa compagne au centre de vaccination : "Je suis passé par le site Vite Ma Dose qui renvoie vers des créneaux libres. On a vu qu'en ce moment, en France, il y avait certaines doses qui n'étaient pas utilisées. On a donc tenté notre chance pour aujourd'hui, et ça valait le coup puisqu'on vient de se faire vacciner. C'était facile et bien organisé."

Pour les autres, un peu de patience. Tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner dès le 15 juin, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, vendredi.