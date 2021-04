La vaccination passe à la vitesse supérieure à Royan et sur l'Île d'Oléron

Un nombre plus important de doses de vaccin anti-Covid arrive en Charente-Maritime à partir de mardi 6 avril. Dans l'agglomération de Royan un centre de vaccination unique ouvre ses portes, et sur l'Île d'Oléron on passe à la vaccination des personnes de plus de 70 ans.

Plus de doses de vaccin dans l'agglomération de Royan et sur lÎle d'Oléron

Le nombre de doses de vaccin disponibles va augmenter significativement en Charente-Maritime comme dans d'autres départements à partir de mardi 6 avril. L'Île d'Oléron va disposer par exemple de 3 à 4 fois plus de doses. Il faut donc réorganiser les centres de vaccination pour pouvoir accueillir plus de personnes.

Un seul centre pour l'agglomération royannaise

Il n'y a plus qu'un seul centre de vaccination dans l'agglomération royannaise à partir de mardi 6 avril. Il se trouve à l'Espace Cordouan de Royan (24 rue Henri Dunant) et fonctionne 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Ce centre doté de 10 boxes, pour pouvoir vacciner 10 personnes en même temps administrera uniquement des vaccins Pfizer et Moderna (dans un premier temps). Il n'est accessible que sur rendez-vous en appellant le 05 46 39 64 39 ou en s'inscrivant sur la plateforme doctolib. Le dispositif mis en place permettra de l'adapter l'injection à l'âge et aux pathologies des personnes en fonction de l'arrivée de nouveaux types de vaccins

Le centre de vaccination de l'agglomération royannaise, à l'Espace Cordouan à Royan - Alexandre Garcia

L'Île d'Oléron passe à la vaccination des plus de 70 ans

L'augmentation du nombre de doses (Pfizer et Moderna) reçues sur l'Île d'Oléron va permettre de vacciner à partir du 6 avril, les personnes de plus de 70 ans. Le centre de vaccination reste le même à Saint Pierre d'Oléron, au complexe sportif de l'Oumière (route de Sauzelle). L'accès se fait toujours sur rendez vous au 09 70 77 54 43 ou par inscription sur le site doctolib du lundi au vendredi (9h-13h/14-18h). Un deuxième accès au centre a été ouvert pour permettre à un nombre plus important de personnes d'accéder à la vaccination, il se trouve au niveau de l'entrée principale du complexe sportif. Le centre communal d'action sociale propose une prise en charge pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

2 500 oléronais ont déjà été vaccinés en deux mois. Plus de 12 000 injections ont déjà été administrées en pays royannais depuis trois mois (7 600 première dose, 4 690 seconde dose)