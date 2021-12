Un cadre "rassurant" pour vacciner les enfants, dans l'ancien magasin Alinéa au Mans

Le nouveau centre installé dans l'ancien magasin Alinéa du Mans propose la vaccination pour les enfants. Les jeunes patients seront accueillis dans un environnement "le plus chaleureux possible".

Ouvert depuis le 15 décembre, le nouveau centre de vaccination du parc Manceau fait jusqu'à 900 injections par jour. Et parmi les vaccinés, il y aura des enfants, et ce dès samedi prochain ! Une ligne de vaccination a été spécialement mise en place suite aux annonces gouvernementales, autorisant le vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans avec des facteurs de comorbidités. Dans le centre d'Alinéa, le dispositif a été spécialement aménagé pour rassurer les jeunes visiteurs.

Le box de vaccination des enfants, au centre de vaccination Alinéa au Mans. © Radio France - Solène Gardré

Quand on rentre dans le centre de vaccination, direction l'étage, dans un petit box à l'écart des grandes salles de vaccination. "On a voulu créer un cadre rassurant pour les enfants et les parents", explique le chef des pompiers de la Sarthe et coordinateur du centre, Christophe Burbaud. Pas de grande salle d'attente avec des dizaines de chaises donc, mais un petit espace plus ludique et "le plus chaleureux possible".

C'est le vaccin Pfizer qui sera administré aux jeunes patients. © Radio France - Solène Gardré

A l'intérieur du box, on découvre des lumières tamisées et des posters aux murs. "Ainsi qu'un dessin de sapeur-pompier, dans lequel les enfants peuvent mettre leur tête et se faire prendre en photo", montre Christophe Burbaud. "Comme ça, ils repartent avec un souvenir !"

20 rendez-vous disponibles par jour

Outre l'environnement rassurant, le dispositif a été simplifié. "Le questionnaire et la vaccination ont lieu dans le même endroit, ce qui n'est pas le cas des adultes", explique Christophe Burbaud. Un peu plus rapide aussi, car il faut compter seulement une demi-heure pour une vaccination. "Car nous ne faisons que 20 injections par jour pour le moment", précise le chef des pompiers. Un chiffre qui pourrait, si besoin, augmenter dans les prochaines semaines.

Les rendez-vous sont ouverts de 9 heures à 19 heures, à réserver sur Doctolib ou par téléphone. Les premiers jours sont déjà complets.