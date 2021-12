La vaccination pour tous les enfants sera ouverte à partir de mercredi "si tout va bien"

La vaccination contre le Covid-19 sera ouverte à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans à partir du mercredi 22 décembre"si tout va bien", a annoncé ce samedi le ministre de la Santé Olivier Véran, invité sur France Inter. Cette vaccination sera proposée "sur la base du volontariat", a insisté Jean Castex ce samedi, en visite dans un vaccinodrome du Mans, alors qu'une majorité de parents y sont opposés, selon les sondages.

Jusqu'à présent, la vaccination contre le Covid-19 était ouverte aux seuls les enfants "à risque" de faire une forme grave de la maladie. "Depuis le début de la vaccination, il y a plus de 20.000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés", selon le ministre de la Santé. Pour le moment, seul le vaccin de Pfizer-BioNTech a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les 5-11 ans.

Des centres adaptés pour les enfants

"Nous démarrerons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants", a-t-il précisé. Certains centres de vaccination avaient d'ores et déjà ouvert des unités dédiées aux enfants, comme en Haute-Garonne et des centres de vaccination entièrement dédiés aux enfants ont ouverts, comme à Tours. Vous pouvez notamment faire appel aux services pédiatriques de centres hospitaliers et les médecins de ville pourront aussi commander des doses et vacciner les enfants à partir de fin décembre, a indiqué le ministère de la Santé.

Le dosage des vaccins anti-Covid pour les enfants est plus faible que celui pour adultes. Il est "trois fois inférieur au dosage utilisé chez les adultes" puisqu'il contient "10 microgrammes d'antigènes alors que le vaccin qui est utilisé chez l'adulte en contient 30", a souligné sur franceinfo le pédiatre Daniel Floret. Les enfants peuvent recevoir deux injections à 3 semaines d’intervalle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le gouvernement attend encore deux avis

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), saisi par le ministre de la Santé, a rendu un avis favorable vendredi pour cette tranche d'âge. Le gouvernement attend maintenant d'autres avis. "La Haute autorité de santé va rendre ses conclusions en tout début de semaine et va nous dire, vraisemblablement, qu'on peut y aller. Et le Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Alain Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de deux millions d'enfants américains, ce qui nous permettra de disposer de toutes les informations, de les communiquer en transparence et de rassurer", a détaillé Olivier Véran.

Pourquoi vacciner les enfants ?

La vaccination des enfants est controversée du fait que les formes graves de Covid sont extrêmement rares dans cette tranche d'âge. Selon la stratégie du gouvernement, l'intérêt est donc essentiellement collectif. Cette vaccination doit éviter que les enfants, qui souvent ne présentent que des symptômes légers du Covid-19, ne deviennent les principaux vecteurs de l'épidémie. "Le fait est que le virus circule beaucoup chez les enfants, que ce soit à l'école ou à la maison", insiste Olivier Véran. Pour lui, avec la vaccination, "il s'agit à la fois de protéger les enfants et de protéger leur éducation parce qu'un enfant qui n'est pas vacciné avec une vague d'Omicron aura beaucoup plus de mal à aller à l'école, et c'est aussi de protéger les parents et les grands-parents".

Il faut vacciner les enfants "parce qu'ils sont contaminants", a également insisté Jean Castex ce samedi, rappelant que des personnes immunodéprimées ou souffrant de maladies graves pouvaient subir des formes graves du Covid bien qu'elles soient vaccinées. "La vaccination des enfants a son efficacité à ce titre", a estimé le Premier ministre.

Interrogé sur le retard par rapport à d'autres pays qui se sont déjà lancés dans cette vaccination des plus jeunes, le ministre de la Santé a répondu que "la France est un pays qui doute, plus que certains pays comme l'Espagne par exemple", donc "je préfère un démarrage en sécurité, en transparence, et que ces quelques jours de latence avant de vacciner les petits, nous puissions les utiliser pour vacciner les enfants qui sont à risque de faire des formes graves".

Cette tranche d'âge des 5-11 ans ne sera en tout état de cause pas concernée par le pass sanitaire ni le futur pass vaccinal. Ce pass est nécessaire pour 12 ans et plus.