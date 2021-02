Il est de nouveau possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans le Jura, via Doctolib ou les mairies. La vaccination reprend le 1er mars.

Dans le Jura, depuis le 15 février, il est de nouveau possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Après l'annulation des premières injections, la vaccination reprend le 1er mars prochain.

Via Doctolib ou les mairies

Les personnes de plus de 75 ans et les personnes à risque peuvent réserver un créneau pour se faire vacciner via la plateforme Doctolib, mais aussi auprès des mairies de Lons-le-Saunier, Dole, Saint-Claude, Champagnole, Arbois, Poligny, Salin et Moré.