La vaccination s'accélère à Valognes malgré des difficultés

"Il y a des gens à Valognes qui appellent le numéro mis à disposition et il ne répond pas," dénonce Rémi Besselièvre, président de l'association du Centre hospitalier public du Cotentin et infirmier. Il constate que ses patients, surtout âgés et sans internet, n'arrivent pas à prendre rendez-vous. L'infirmier s'est donc rendu sur place, au centre de vaccination Marcel-Lechanoine, où on lui a répondu qu'il n'y avait pas "les dotations (de vaccin) pour avril", impossible donc de prévoir un rendez-vous. Rémi Besselièvre, qui est aussi un ancien élu de Valognes, déplore des difficultés qui s'ajoutent à une situation de désert médical sur le territoire.

Toutes les mesures sont prises pour le maire de Valognes

Le maire de la commune, Jacques Coquelin, dit ne pas vouloir "entrer dans une polémique stérile" et cherche à rassurer. Il concède que la prise de rendez-vous sur internet n'est pas simple mais indique prendre des mesures : "Le CCAS (Centre communal d'action sociale) se met à la disposition des Valognaises et des Valogniers qui rencontrent des difficultés." L'élu a également fourni aux maires des communes aux alentours un mode d'emploi pour prendre un rendez-vous sur la plateforme internet et les habitants peuvent contacter leur mairie.

La vaccination devrait s'accélérer dans la commune

Si le centre de vaccination de Valognes a déménagé, c'est pour augmenter ses capacités d'accueil. Environ 300 injections sont faites chaque jour et ce chiffre devrait augmenter. "On devrait passer à 600 doses quotidiennes en avril," indique Jacques Coquelin qui n'exclut pas de déménager de nouveau le centre pour plus de vaccinations. Une réunion se tiendra jeudi 8 avril pour décider d'un nouvel emplacement éventuel.