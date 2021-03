La vaccination s'accélère en Ardèche : 1440 doses en plus ce week-end, trois centres temporaires ouverts

En Ardèche, la vaccination contre le covid s'accélère également ce week-end. 1440 doses d'AstraZeneca supplémentaires sont livrées. Trois centres de vaccination éphémères sont ouverts ce samedi et ce dimanche à Annonay, Privas et Aubenas.

Contrairement à la Drôme, l'Ardèche n'est pas placée sous surveillance renforcée mais la vaccination s'accélère également ce week-end. La préfecture de l'Ardèche fait savoir ce vendredi 5 mars que 1440 doses de vaccin AstraZeneca supplémentaires sont livrées dans le département pour ce week-end. Selon l'ARS et le préfet de l'Ardèche, ces doses d'AstraZeneca sont à destination "des personnes de 50 ans et plus avec comorbidités et des personnes de 75 ans et plus sans comorbidité".

Trois centres de vaccination temporaires

Caserne de pompiers d'Annonay - 200 rue de Vidalon à Davézieux

Caserne de pompiers d'Aubenas - 39 rue de Tartary

SDIS de Privas - 496 chemin de Saint Clair

Ces trois centres seront ouverts ce samedi 6 mars et ce dimanche 7 mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Près de 450 vaccinations sans rendez-vous ce week-end

La plateforme téléphonique ardéchoise, qui a fermé ses lignes la semaine dernière, est en train de rappeler depuis ce jeudi 4 mars près de mille personnes qui sont sur liste d'attente. Elles pourront se faire vacciner ce week-end dans ces trois centres éphémères.

Près de 450 doses d'AstraZeneca sont réservées à des vaccinations sans rendez-vous sur ces trois mêmes centres de vaccination temporaires. Il n'est donc pas possible de prendrez rendez-vous par téléphone ou sur internet pour ces 1440 doses d'AstraZeneca.

"Il y a aura deux files d'attente : une pour les personnes qui étaient sur liste d'attente et qui ont été rappelées avant ce vendredi ce soir (elles auront un rendez-vous) et un autre pour les personnes sans rendez-vous" explique la préfecture de l'Ardèche. "On mise sur 15 vaccinations par heure ce week-end dans chaque centre temporaire".

Deux nouveaux centres de vaccination permanents

Deux nouveaux centres de vaccination vont également ouvrir de manière permanente dans les jours qui viennent :

le 9 mars - Le Cheylard

le 16 mars - Tournon-sur-Rhône

Un vaccinobus sera également en fonction à partir du 16 mars pour les territoires les plus éloignés : le 16 mars à Coucouron, le 17 mars matin au lac d'Issarlès, le 17 mars après-midi au Béage, le 18 mars à Saint-Etienne-de-Lugdares, el 19 mars à Saint-Cirgues-en-Montagne. 480 personnes sont déjà inscrites.

Pour le moment, il y a sept centres de vaccination en Ardèche : Aubenas, Annonay, Privas, Guilherand-Granges, Lamastre, Bourg-Saint-Andéol, les Vans. "La semaine dernière, 3510 doses Pfizer ont été livrées en Ardèche dans les centres de vaccination" fait savoir la préfecture, "c'est 1170 doses de plus que la semaine précédente".