Coronavirus : la vaccination accélère dans la métropole de Nice

Alors que la polémique continue sur le calendrier vaccinal et le lancement des phases 2 et 3 qui concernent un plus large public, la métropole de Nice-Côte d'Azur continue, elle, de vacciner avec ses 5.000 doses arrivées la semaine dernière.

Après une pause pendant le long week-end férié du Nouvel An, la vaccination reprend à Nice et dans la métropole. Phase 1 oblige, elle concerne toujours les résidents des EHPAD, mais aussi désormais l'ensemble des soignants de plus de 50 ans travaillant dans n'importe quel établissement de santé. Ce lundi, une cinquantaine d'entre eux a reçu la piqûre à l'hôpital niçois de l'Archet. Parallèlement, les personnes dépendantes continuent d'être vaccinés, mais le long protocole de réflexion, de demande d'autorisation auprès des familles et de validation médicale, fait qu'entre la décision et la vaccination il peut s'écouler sept jours.

Dans tous les cas, les "5.000 doses seront consommés d'ici 10 jours" a précisé Christian Estrosi. Le maire de Nice et président de la métropole a également précisé que dès cette semaine 3.000 nouvelles doses arriveront. "Elles sont toujours à destination des personnes les plus fragiles, explique-t-il. Les personnes dépendantes des EHPAD et des maisons d'autonomie ou les soignants de plus de 50 ans ou ayant une pathologie à risque. Pour les autres, ceux des phases 2 et 3, il faut encore attendre".

Et de préciser également que pour une vraie campagne efficace et rapide, les collectivités doivent absolument travailler de concert avec l'État et éviter toute "polémique stérile".