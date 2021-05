La vaccination accélère à Montbéliard avec "l'objectif de ne perdre aucune dose"

6 lignes de vaccination pour une capacité de 8000 doses/semaine. Le centre de vaccination de Montbéliard a déménagé dans la grande salle de la Roselière. Il est ouvert aux plus de 50 ans, mais l'objectif de ne perdre aucune dose laisse des opportunités aux plus jeunes dans un planning à la semaine.

La vaccination contre le Covid-19 a pris un nouvel élan à Montbéliard où le centre a déménagé du gymnase Victor Hugo vers la grande salle de la Roselière, avec six lignes de vaccination. 5800 doses sont disponibles cette semaine, avec une possibilité de monter à 8000 si les livraisons suivent.

Depuis ce lundi, la vaccination est ouverte aux plus de 50 ans, sans conditions. "A tout juste 50 ans, j'ai sauté sur l'occasion et je suis surpris d'avoir décroché un rendez-vous aussi vite", explique ce montbéliardais.

24 médecins et 30 infimières sont mobilisés pour faire tourner ce centre de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

La vaccination est ouverte aux plus de 50 ans, sans conditions, aux plus jeunes avec conditions, mais la priorité du centre montbéliardais est de ne perdre aucune dose. Du coup, certains patients plus jeunes sont admis en fonction des disponibilités. "Si en fin de journée, on constate qu'il nous reste des doses, on appelle les personnes en liste d'attente, sans critères"; explique Marie-Noelle Biguinet, la maire de Montbéliard. "Notre objectif absolu est de ne perdre aucune dose" ajoute le directeur de ce centre de vaccination, Laurent Lamaurié.

"On ne perd aucune dose sur notre site" explique Laurent Lamaurié, le directeur du centre de vaccination de Montbéliard Copier

"Depuis janvier, nous avons procédé à 17 000 injections sur 11 200 personnes", ajoute Marie-Noelle Biguinet. Et le rythme va continuer à s'accélérer, notamment sur les mois de juin et juillet. Avec une organisation millimétrée, grâce à l'agilité des services municipaux. "Le planning est établi sur la seule semaine à venir, pour être au plus près des disponibilités en doses", explique Pierre-Elie, jeune étudiant, responsable administratif du centre. "Ce n'est qu'en fin de semaine qu'on commence à ouvrir la suivante. C'est aussi pour ça que les gens décrochent un rendez-vous rapidement".

Dans l'une des arrières-salle, le centre d'appel qui prend les communications téléphoniques, au 03 81 99 20 21. Seul un quart des rendez-vous sont pris par téléphone. Les trois quart de ces rendez-vous sont réalisés par internet sur www.doctolib.fr. A Audincourt, la tendance est inverse : 3/4 standard local, 1/4 doctolib.

Le centre d'appel du centre de vaccination de la Roselière © Radio France - Christophe Beck

Encore un peu plus loin, le laboratoire qui permet de préparer les doses. "Le Pfizer, il faut le constituer par dilution, avec beaucoup de douceur, car les nano-particules du vaccin sont très fragiles", explique Odile, infirmière.

La préparation des doses de Pfizer est une opération délicate © Radio France - Christophe Beck

Le centre de vaccination de la Roselière à Montbéliard est ouvert 6 jours sur 7, de 8h00 à 19h00, y compris les jours fériés. La prise de rendez-vous est obligatoire pour toute vaccination. Soit sur www.doctolib.fr (24h/24 et 7 jours/7), soit en appelant le : 03 81 99 20 21 du lundi au vendredi : 9h00/12h15 et 13h00/17h30 et le samedi matin : 9h00/12h30.

