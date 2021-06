La vaccination se poursuit en Sarthe malgré la fin du port du masque en extérieur

Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire depuis ce jeudi, levée du couvre-feu dès ce dimanche. Le Premier ministre a également fixé l'objectif de 35 millions de personnes complètement vaccinées à la fin août. En Sarthe, 51% des personnes de plus de 18 ans ont reçu une première dose.

Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur en France depuis ce jeudi, sauf sur les marchés, les files d'attentes ou encore dans les stades. L'annonce a été faite ce mercredi à la mi-journée par le premier ministre car l'épidémie de coronavirus recule et la vaccination se poursuit.

En Sarthe, 51% des personnes de plus de 18 ans ont reçu une première dose, et 25% ont les deux doses.

Il faut maintenant aller chercher les plus jeunes selon le directeur de l'ARS en Sarthe, Stephan Domingo car plus de 85% des plus de 65 ans sont déjà vaccinés.

Stephan Domingo, le directeur de l'ARS en Sarthe © Maxppp - Charles Deyrieux

Il faut poursuivre la vaccination

En Sarthe, comme ailleurs en France, l'épidémie de Coronavirus recule. Le taux d'incidence est désormais de 35 cas pour 100 000 habitants, contre 60 vendredi dernier. Il y a encore 80 personnes hospitalisées, dont huit en réanimation mais les services ne sont plus sous tension selon l'ARS, l'agence régionale de santé.

Depuis ce jeudi, le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire en France et il n'y aura plus de couvre-feu à partir de ce dimanche en France. Cependant, il faut continuer la vaccination.

Il faut aller chercher les plus jeunes pour assurer l'immunité collective

Selon le directeur de l'ARS, Stephan Domingo, 51% des personnes de plus de 18 ans ont reçu une première dose, et 25% ont les deux doses en Sarthe. "Un chiffre qui monte même à 85% pour les personnes de plus de 65 ans. Du coup, il faut maintenant aller chercher les plus jeunes pour la vaccination". Le vaccinodrôme du Mans situé au centre des expositions va d'ailleurs fonctionner pendant tout l'été. Pas d'excuse si vous partez en vacances. Le délai entre les deux doses est élargie et peut aller de trois à six semaines.

Par ailleurs, le recul de l'épidémie entraîne une diminution de la tension dans les hôpitaux. Sans donner de chiffre précis, l'ARS souligne que comme chaque été, certains lits vont fermer pendant l'été pour permettre aux soignants d'avoir deux semaines de vacances consécutives.

Rappelons aussi que depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a fait 600 morts en Sarthe.

