La vaccination va s'accélérer à Brest dès le début de l'année

La ville de Brest (Finistère) va repasser à deux centres de vaccination dès le début de l'année. Un nouveau site ouvrira le 5 janvier rue Jean Jaurès. Décision du préfet du Finistère et de l'ARS Bretagne pour mieux répondre à la demande, alors que le variant Omicron se diffuse rapidement.

Face à la dégradation de la situation sanitaire et à la circulation accrue du variant Omicron, les autorités ont décidé de renforcer l'offre de vaccination à Brest à partir du 5 janvier 2022. Un nouveau centre va être mis en service dans des locaux municipaux au 253 rue Jean Jaurès. Il sera géré par les Pompiers du Finistère et fonctionnera du lundi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h.

Le centre de vaccination de l'Hôpital d’instruction des Armées, qui avait contribué à hausser le rythme de la campagne vaccinale à partir du mois d'avril, avait fermé le 29 octobre dernier. La réouverture d'un nouveau lieu dédié permettra d'augmenter significativement le nombre de créneaux, trop peu nombreux en décembre en raison d'une forte demande pour la troisième dose.

Le centre de vaccination de Penfeld déménage

Comme prévu, le centre de vaccination principal va encore déménager. Il sera transféré du parc des expositions de Penfeld vers le centre commercial Iroise à compter du 6 janvier. Le site sera toujours ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 19h. Avec une ligne dédiée aux enfants de 5 à 11 ans. Ce vendredi sur Doctolib, il est très facile de trouver un rendez-vous pour le mois de janvier.