La varicelle s'étend dans tout le Limousin

La varicelle touche plus particulièrement les enfants. Elle est plus grave pour les adultes

Limousin, France

Avec 40 cas pour 100 000 habitants l'ancienne région Limousin est placée en rouge sur la carte du réseau Sentinelle de surveillance épidémique. C'est en fait toute la moitié Est de la France qui est la plus touchée. En région Nouvelle-Aquitaine il n'y a d'ailleurs que la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne qui sont en rouge. On est cependant encore bien loin des seuils atteints par certaines régions comme l'Ile-de-France avec 137 cas pour 100 000 habitants. Mais la situation devrait sans doute évoluer. Le réseau Sentinelle prévoit une extension de l'épidémie. Il doit publier une nouvelle carte ce mercredi.

Une maladie plus dangereuse pour les adultes

Rien d'anormal toutefois. La varicelle sévit chaque année en cette période. L'an dernier elle avait été déjà comparable dans notre région Et l'Agence Régionale de Santé rappelle qu'on peut s'en prémunir facilement par la vaccination, non obligatoire pour cette maladie. Qui certes est souvent bénigne pour les enfants mais qui l'est nettement moins lorsqu'elle touche les adultes, surtout les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées comme les personnes âgées ou celles qui souffrent de certaines affections chroniques.