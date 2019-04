La varicelle toujours très présente en Bretagne

L'épidémie de varicelle sévit toujours. La Bretagne et les Pays-de-la-Loire font partie des régions où l'on recense le plus de malades.

Les cas de grippe et de gastro-entérite sont en baisse depuis deux semaines en Bretagne. En revanche, une autre maladie est encore très présente dans la région. Selon le réseau Sentinelle, la Bretagne et Les Pays-de-la-Loire sont les deux régions les plus touchées par la varicelle. La semaine dernière, le réseau a recensé 51 cas pour 100.000 habitants dans notre région. Un peu moins qu'il y a trois semaines lors de la première alerte.

Fièvre, courbature, tâches rouges

Au niveau national, Sentinelle a relevé 30 cas pour 100.000 habitants et une "activité modérée" dans les cabinets médicaux. La varicelle touche avant tout les enfants jusqu'à 12 ans. Elle dure de 7 à 10 jours et se caractérise par de la fièvre, des courbatures et des petites tâches rouges sur le corps.