"La variole du singe reste trop méconnue" : la vaccination débute dans le Poitou, la prévention s'intensifie

L'association AIDES, plus habituée à intervenir sur la question du Sida et des MST, est mobilisée depuis le début de l'épidémie de variole du singe. "Variole, ça fait maladie ancestrale, ça ne parle pas aux gens", explique Angelo De Jesus Lucas, le président de l'antenne poitevine de AIDES. Il multiplie donc en ce moment les actions de prévention auprès des publics à risque. "Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, et surtout plusieurs partenaires, sont directement concernés", détaille-t-il. Les travailleurs du sexe aussi. Car si ça n'est pas sexuellement transmissible, la variole se transmet par les fluides et les sécrétions, et donc lors de rapports.

On fait de la prévention sur les applications de rencontres, dans des clubs libertins ponctuellement et aussi dans des lieux insolites où certains homosexuels se retrouvent à Poitiers" Angelo De Jesus Lucas, AIDES à Poitiers

A Niort et Poitiers, la vaccination a débuté

C'est le même vaccin que pour la variole classique et "il ne présente pour l'instant pas d'effet secondaire car il est de 3ème génération", explique France Roblot, la responsable du service maladies infectieuses du CHU de Poitiers. 16 créneaux sont ouverts toutes les semaines dans son service. A l'hôpital de Niort aussi, les injections ont débuté.

"Les stocks ne sont pas encore limités, selon France Roblot? mais en priorité et au maximum nous allons vacciner les publics à risque pour éviter que cela ne devienne une épidémie sexuellement transmissible". C'est aussi une inquiétude de AIDES.

