La vente d’autotests autorisée en Grande surface

Par un arrêté paru ce mardi matin au Journal Officiel, la vente des autotests à la Covid-19 est désormais autorisée en Grande Surface à titre exceptionnel et jusqu'au 31 janvier prochain. Un arrêté qui supprime les mentions "réservée aux pharmacies" dans le texte qui réglemente la vente des autotests.

Une demande sans précédent…

C'est un virage à 90 degrés pour le ministère de la santé mais un virage qui se justifie en préambule de cet arrêté : "Dans le contexte d'une augmentation très forte du taux d'incidence et d'une demande d'examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d'approvisionnements et de ventes des autotests". La Grande distribution entre ainsi dans la danse.

…et des stocks déjà prêts

Une décision "juste et utile pour les Français" selon Michel Edouard Leclerc sur Facebook qui annonce par ailleurs des autotests vendus à prix coutant. Comme chez Carrefour, les supermarchés Leclerc ont déjà en stock des dizaines de milliers de tests, commandés en mars. Au printemps, la grande distribution était persuadée que la France suivrait l'exemple de l'Allemagne, de la Belgique ou de la Suisse. Le ministère de la santé avait à l'époque préféré réserver la vente des tests aux pharmacies pour une meilleure information des utilisateurs.