La thérapie par les ventouses est une technique ancestrale adoptée par les Egyptiens, Grecs et Romains, relayée ensuite par nos grands-mères jusqu’à la fin de la première guerre mondiale avant l’arrivée des antibiotiques. L’heure de la revanche a sonné pour la ventouse-thérapie.

Nancy, France

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains ont longtemps pratiqué la thérapie par les ventouses. C’est à l’arrivée des antibiotiques qu’elle est reléguée au second plan à la fin de la première guerre mondiale. Aujourd’hui, cette pratique ancestrale revient et séduit surtout les sportifs.

Des cercles rouges étranges

Lors des derniers JO qui se sont déroulés en août 2016 à Rio, le champion de natation Michael Phelps avait suscité la curiosité avec ces étranges cercles rouges sur le dos. Comme d’autres sportifs, l’athlète est adepte de la «cupping therapy» ou thérapie par les ventouses :

Avec des pots en verre chauffés qui font office de ventouses, le principe est de créer une aspiration que l’on appelle une révulsion. Avec cette méthode, nous amenons un afflux de sang à un endroit ciblé.» Fabienne Roffe, kinésithérapeute et formée aux ventouses.

Quel est le principe ?

Concrètement, la méthode de la ventouse-thérapie consiste à appliquer un petit récipient (dont l’entrée est moins large que le fond) sur la peau. La pose des ventouses se fait par flambage : on crée un vide avec une flamme , on place les ventouses sur des endroits spécifiques du corps. Le patient ne ressent aucune douleur, seulement une sensation de traction et d’échauffement de la peau.

Pour mieux comprendre le principe du principe des ventouses-thérapie

Que soigne-t-on avec la ventouse-thérapie ? Quelles en sont les effets ? : «Les ventouses sont efficaces pour tous les problèmes musculaires et non osseux, tendinites, contractures ou toutes autres douleurs musculaires. Les ventouses sont aussi conseillées pour aider à la récupération. Elles sont souvent utilisées pour améliorer la circulation du sang, libérer les tensions, tonifier et faire correctement circuler notre énergie.» Fabienne Roffe, Kinésithérapeute.

Actions drainantes mais aussi neurologiques et respiratoires, les ventouses possèdent donc de nombreuses vertus. Mais attention elles ne conviennent pas à tout le monde :

La femme enceinte, la personne âgée de plus de 65 ans ou en grand état de faiblesse qui vient de subir une chirurgie, un greffé du rein, les cardiaques ou porteur d’un appareil cardiaque ainsi que l’enfant de moins de 3 ans.» Fabienne Roffe, Kinésithérapeute.

Pour mieux connaître le procédé de la médecine des ventouses, lisez l'ouvrage de Daniel Henry.