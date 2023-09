La "vie" avec le Covid long de Charlotte et Giovanni à Meyrannes

Claude Rols, le directeur de la délégation départementale du Gard à l'ARS, (l'Agence Régionale de Santé) fera - ce lundi - son 7h45 sur France Bleu Gard Lozère. Et ce au moment on parle du retour du Covid et de son nouveau variant BA.2.86. Quelle est la situation chez-nous et notamment à l'approche de la féria des vendanges à Nîmes. L'occasion aussi d'évoquer le Covid long, une plateforme devrait être lancée à la fin de l'année pour recenser les cas en France.

La "vie" avec le Covid long à Meyrannes (Gard)

France Bleu Gard Lozère a pu rencontrer à Meyrannes dans le Gard, Charlotte (43 ans) et son compagnon, Giovanni (50 ans). Le couple a été infecté dès l'apparition du Covid. Une maladie dont ils ne sont toujours pas guéris. Dans cet entretien grand format (ci-dessous), Charlotte et Giovanni évoquent leur vie détruite et leur ressentiment (en dépit de la plateforme qui devrait voir le jour à la fin de l'année) alors que les choses bougent l'entêtement, trop lentement. Le couple est tellement fatigué que lorsque nous les avons sollicité, notamment Charlotte a dû se préparer.

