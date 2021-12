VIDÉO - La vie de Mya a été sauvée par la thérapie génique

Mya est une petite paloise de deux ans et demi, atteinte d'amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique rare, progressive, mettant en jeu le pronostic vital. Mais grâce aux avancées de la thérapie génique, aujourd'hui elle marche et respire normalement. Un espoir immense pour les familles.

Mya, est une petite fille de deux ans et demi. Une petite paloise comme une autre en apparence. Pourtant si aujourd'hui ses parents peuvent profiter de son sourire, si elle tient sa tête, respire et marche normalement, c'est grâce au progrès de la recherche scientifique sur les gènes et par conséquent grâce aux dons du Téléthon. Mya comme son grand frère, est atteinte d'amyotrophie spinale infantile sauf qu'il existe désormais un traitement. Dès les premiers mois de sa vie, elle a pu bénéficier d'un traitement de thérapie génique qui a bloqué le processus de dégénérescence musculaire de sa maladie.

Elle marche, elle n'aurait pas pu marcher.

En 2020, le docteur Pierre Bèze-Beyrie, neuropédiatre à Pau et son équipe administre à la fillette qui n'a que quatre mois une première injection. "C'est l'une des premières en France à avoir bénéficié de ce traitement si précocement," explique le médecin qui travaille sur cette maladie depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui en voyant Mya courir dans les couloirs du service de pédiatrie de l'hôpital de Pau, il a les yeux qui brillent. "En 20 ans d'exercice dans ce service, nous avons perdu 5 ou 6 enfants de la même maladie parce que nous n'avions pas de traitement. _Aujourd'hui les progrès sont immenses_. Nous ne sommes plus dans la recherche, nous ne sommes plus dans les essais, on est dans la thérapeutique."

Mya a été diagnostiquée avant sa naissance, c'est ce qui l'a sauvée.

Pour la mère de Mya, ce traitement relève du miracle. Son premier enfant, le frère de Mya, lui aussi atteint d'amyotrophie spinale a bénéficié plus tardivement d'un traitement. Il a récupéré des forces explique-t-elle mais il est paraplégique. "Quand Mya a fait ses premiers pas, j'ai voulu tout prendre en vidéo. Au début, je n'y croyais pas trop mais lorsque je l'ai vu marcher, je me suis dit que le médicament fonctionnait. Nous sommes vraiment très contents. Aujourd'hui Mya fait tout comme un enfant normal. C'est comme si elle n'avait jamais eu cette maladie."

Marie-François Lavallée, déléguée départementale de l'AFM Téléthon dans le 64 en charge des familles souligne l'importance du dépistage prénatal. "Lorsque la maladie se répand, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut dire aux familles tout l'espoir que nous avons avec ces avancées. C'est magnifique !" Reste que les familles ont toujours besoin du Téléthon car les traitements pour ces maladies rares sont très chers. Une seule injection coûte 71 500 euros. Mya en a eu besoin de sept en 2020 et de trois en 2021.