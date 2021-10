La vie est plus courte en Creuse qu'en grande ville

Emmanuel Vigneron spécialiste des déserts médicaux et chercheur en géographie et aménagement sanitaire à l'université de Montpellier a réalisé ce rapport. "Les habitants du monde rural vivent en moyenne 2 ans de moins que les habitants des grandes villes (2,2 ans pour les hommes et 0,9 an pour les femmes)". Cette différence est même de 5 années en un résident des hauts de Seine et un creusois.

Dans le même ordre d'idée, un rural a 25% de risque supplémentaire de mourir d'une maladie cardio-vasculaire qu'un citadin. Ce type de maladie se soigne notamment avec la pause de stents. Mais cette opération doit être réalisée très rapidement; or les ruraux sont trop loin des hôpitaux "et leur transport jusqu'à l'hôpital n'est pas facilité". De façon générale, les ruraux vont moins à l'hôpital. La faute aux médecins généralistes qui font défaut dans les campagnes et qui ne sont pas là pour diriger avec une lettre leur patient vers un spécialiste identifié.

"Si rien ne change, les écarts dans les espérances de vie vont s'accentuer au fil des années, reconnaît Emmanuel Vigneron. Faut-il obliger les médecins à s'installer en rural? Je ne le pense pas. En revanche, instaurer dans leur carrière, un passage obligatoire, civique, par nos campagnes pourrait être une solution."