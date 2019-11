La ville d'Amboise lance son projet de maison médicale

Après deux ans de réflexion et de recherches, la ville d'Amboise a officialisé la création d'une maison médicale. Elle sera couplée à un projet immobilier avec la construction de 80 logements, sur le site de l'ancienne caserne des pompiers, rue du Cardinal-Georges-d'Amboise.

Amboise aussi est touchée par la désertification médicale. Ils étaient 15 médecins généralistes en 2007, 10 en 2017, ils ne sont plus que 8 aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux sont partis à la retraite.

Dès 2017, la mairie avait lancé le principe de la création d'une maison médicale sur le territoire. Cette fois, le projet commence à prendre forme. La maison médicale sera construite en premier, sur une surface de 500m². Elle sera composée d'une 20aine de professionnels de santé, dont 15 médecins généralistes et spécialistes. Un laboratoire de biologie complétera le site.

Sur tout le territoire, on n'a plus qu'une dermatologue, un seul psychiatre, bientôt plus que deux ophtalmo... On manque également de cardiologue.. La maison médicale toute neuve permettrait d'attirer tous ces spécialistes accompagnés d'autres généralistes arrivant de l'extérieur du territoire", Christian Guyon