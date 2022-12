La ville d'Amiens recommande le port du masque sur le marché de Noël

Mieux vaut porter le masque pour déambuler sur le marché de Noël. La mairie et Amiens Métropole publient ce jeudi un communiqué recommandant le port du masque sur le marché de Noël, "ainsi que dans les lieux clos et de promiscuité, et lors de grands rassemblements", afin de protéger les personnes âgées et/ou à risque.

"Ces gestes peuvent également permettre de limiter cette neuvième vague, et ainsi préserver les fêtes de fin d'année", précise le communiqué. Le taux d'incidence repart à la hausse et atteint un niveau moyen sur 7 jours de 405 cas pour 100 000 habitants dans la Somme au 27 novembre, selon la Préfecture.

