Coronavirus : la ville d'Anglet sur "Covid Liste" pour éviter le gaspillage de doses de vaccin

Si d'un côté, il y a de plus en plus de doses de vaccins, il y a parfois quelques trous dans la raquette et quelques rendez vous passent à la trappe. Pour éviter de gaspiller ces précieuses doses, et donner des rendez-vous à plus de personnes, la ville d'Anglet a rejoint l'application "Covid Liste".

Depuis ce mardi 13 avril 2021, la ville d'Anglet est la première commune du département à se lancer sur le site "Covid Liste". Concrètement, il s'agit de pouvoir vacciner au dernier moment une personne contre la Covid-19, lorsqu'une autre ne s'est pas présentée ou s'est désistée à son rendez vous. "Covid Liste" est une plateforme sur laquelle des personnes souhaitant se faire vacciner s'inscrivent, et sont contactées au dernier moment pour justement éviter que des doses ne soient perdues. En deux jours à Anglet, trois personnes ont pu bénéficier d'une dose de vaccin au centre de vaccination situé dans les locaux des Compagnons de la commune.

Combler les désistements

"On a des désistements parce que des gens s'inscrivent dans plusieurs centres de vaccination, ne peuvent pas se faire vacciner, ou alors le jour où ils vont se faire vacciner, ils sont malades, donc ils ne peuvent pas venir" a constaté Christiane Bossavie, conseillère municipale déléguée aux seniors et en charge du centre de vaccination avec le docteur Jean Paul Ospital. "On a donc quand même, tous les jours pour l'instant, quelques désistements, et on va en avoir de plus en plus. Donc il nous semblait important d'offrir aux Angloys et au-delà, des outils modernes qui leur permettent de rapidement se faire vacciner".

Le principe est simple, lorsqu'une personne annule son rendez-vous ou ne se présente pas, une campagne de recherche est lancée via la plateforme. C'est le cas par exemple ce mardi en fin de matinée. Christiane Bossavie poursuit les explications : "Là, on a une personne qui ne s'est pas présentée. Donc, Alexandre Mendes, le référent pour la mairie, va lancer une campagne sur "Covid Liste". On reste dans le critère d'âge (59 ans), on choisit la plage horaire (cette personne pourra venir entre 14 et 15 heures se faire vacciner)... Et maintenant, il va y avoir une recherche de personnes qui entrent dans ces critères." Les personnes potentiellement concernées sont contactées deux par deux, toutes les 5/6 minutes, et ont quelques minutes pour accepter le rendez-vous. Sinon, d'autres personnes sont contactées, jusqu'à ce que le créneau soit pris. Dans ce cas précis, en vingt minutes, une personne accepte le rendez-vous pour le début d'après-midi.

Sur leur téléphone, les personnes contactées par COVIDliste recoivent un sms, et ils ont quelques minutes pour y répondre avant que le site contacte de nouvelles personnes. © Radio France - Anthony Michel

Et l'heureux élu de ce mardi s'appelle Jean Piedallu, un Luzien de 62 ans. Il a répondu en quelques minutes et s'est rendu dans les locaux des Compagnons à Anglet pour sa vaccination à 14h. "Je m'étais dit que si je pouvais anticiper un petit peu la piqûre par rapport à ce qui est prévu pour ma tranche d'âge, ce serait aussi bien", explique le nouveau vacciné au Pfizer. "Et puis ça peut éviter que certaines doses soient jetées. Donc voilà, on vient s'intercaler en fonction des doses disponibles", sourit l'homme de 62 ans, toujours en activité.

Dans le centre de vaccination, chaque jour 252 reçoivent une dose de Pfizer, soit 1512 personnes par semaine.

Jean Piedallu a reçu sa première dose du vaccin Pfizer aux Compagnons à Anglet grâce au site COVIDliste © Radio France - Anthony Michel