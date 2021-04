La ville d'Epernay cherche des volontaires pour vacciner

D'ici début mai, le nombre de doses de vaccins aura doublé dans la Marne et les Ardennes par rapport au mois de mars. Pour les vaccins Pfizer, utilisés dans les centres de vaccination dans la Marne, on passera de 5 800 doses par semaine à 12 800 début avril, puis 19 000 début mai. Dans les Ardennes, de 4 600 doses à 8000 début avril et 10 500 début mai. Les Ardennes qui bénéficieront aussi d'une toute première livraison de vaccin moderna. 2400 doses sont attendues en fin de semaine.

Afin de faire face à cette hausse, la mairie d'Epernay a décidé de regrouper les centres de vaccination de l'hôpital et de la clinique, sur un même site localisé au Hall des sports Pierre-Gaspard (parc Roger-Menu). Et elle lance un appel aux personnes volontaires et disponibles pour participer à cette campagbne de vaccination.

La mairie précise que ces professionnels doivent appartenir aux catégories suivantes :

- Médecins

- Pharmaciens et chirurgiens dentistes (si leur formation remplit les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine)

- Infirmiers

- Sages-femmes

- Vétérinaires

- Etudiants infirmiers en 2e et 3e année

- Etudiants de 2e année du premier cycle de la formation de médecine

- Etudiants du 3e cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie

- Manipulateurs d'électro-radio

- Techniciens de lab

Les candidatures doivent être adressées directement à l'adresse mail suivante : vaccinhalldessports@ch-epernay.fr