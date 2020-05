Déconfinement : la Ville d'Epinal a commencé sa distribution gratuite de masques à la population

Ils sont noirs, jaunes, bleus et marrons. Sur la table les masques s'étalent et attendent leurs nouveaux propriétaires. Taille unique et un par personne. Ces masques produits par l'industrie textile vosgienne sont réutilisables et lavables une trentaine de fois. Ils bénéficient de la norme AFNOR.

A l'entrée de l'Espace Cours, l'un des 5 centres de distribution installés dans les différents quartiers de la ville, Françoise Estin veille. C'est elle qui aiguille les arrivants. Pièce d'identité, justificatif de domicile, composition du foyer, il faut montrer patte blanche. " L'allocation des masques se fait par ordre alphabétique et par secteur géographique. Aujourd'hui nous servons les patronymes compris entre D et J" souligne la responsable du centre. Dans la grande salle peu de bruit. Le juste nécessaire en paroles pour mener les formalités le plus vite possible, prendre le masque et ressortir.

la file des spinaliens devant l'Espace Cours © Radio France - Herve Toutain

L'opération remporte un franc succès

Dès l'ouverture du centre à 13H00 une longue file se forme dans le calme et dans le respect de la distanciation physique. Entre les barrières métalliques, hommes et femmes patientent. Certains sont déjà masqués d'autres non. Des membres de la protection civile s'assurent que tout se passe bien. Jérôme ressort avec quatre masques pour lui sa femme et ses deux enfants. "Je n'ai pas trop l'habitude et je vais lire attentivement la notice avant de l'utiliser" assure ce trentenaire qui salue l'initiative de la mairie. Un sentiment largement partagé par tous. Un masque unique qui ne suffira sans doute pas, "mais un complément utile" ajoute une Spinalienne.

La distribution se poursuit jusqu'à jeudi prochain 19H00. Il est recommandé de laver le masque en tissu tous les jours à une température égale ou supérieure à 60°.