La ville d'Istres lance une mutuelle communale pour ses habitants

C'était une promesse de campagne ! Le maire d'Istres François Bernardini lance la première mutuelle communale du département. Seule la commune du Tholonet près d'Aix-en-Provence en a déjà fait l'expérience. Après la cantine à 1 euro et les chèques énergie, le maire veut donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des habitants. Une mutuelle à un prix intéressant et avec une bonne couverture santé grâce a une négociation directe entre la ville et SOLIMUT. A partir du mardi 1 er mars, tous les habitants qui le souhaitent peuvent adhérer auprès de cette mutuelle. Rien d'obligatoire bien sûr! Dans les jours qui viennent, la mairie d'Istres va lancer une grande campagne d'information pour informer les habitants.

Des tarifs privilégiés, négociés directement entre la mairie et Solimut

Pour Karine Mearelli, responsable des projets santé chez Solimut France, il s'agit de tarifs préférentiels qui ont été négocié directement avec la mairie. La mutuelle mise sur le volume pour faire baisser ses prix " 15 % de moins pour les individuels, 40 % de moins pour les familles et 50 % de moins pour les seniors par rapport aux prix du marché, de la concurrence. Ce sont des tarifs privilégiés qui ont été négociés en mettant l'accent sur les soins dentaires, d'optique et audio". "Cette offre est bien sûr facultative, il n'y a aucune obligation mais si certains habitants veulent nous rejoindre, nous nous occupons de toutes les démarches de résiliation auprès de leur mutuelle actuelle" ajoute Karine Mearelli. Par ailleurs, les frais d’adhésion sont offerts et il n'y a pas de questionnaire de santé à remplir.

Des habitants plutôt séduits par cette idée de mutuelle communale

Dans les rues de la ville, les habitants rencontrés se disent tous prêts à étudier les conditions des contrats proposés par Solimut. Tous, font le même constat. Les mutuelles coûtent trop cher et surtout, les restes à charge sont de plus en plus importants. Gracienne 70 ans et son mari Jacques 73 ans, paient 246 euro par mois à eux d'eux pour leur mutuelle. Tous les deux reconnaissent qu'ils sont obligés de renoncer à certains soins, trop chers et pas assez bien remboursés. C'est le cas pour les frais d'optique et dentaires. "Pour changer ma paire de lunettes, j'en ai eu pour 600 euro. Je me pose la question de ne pas changer. 600 euro pour des lunettes, c'est beaucoup trop cher". Son mari lui ne peut pas se faire mettre un nouvel appareil dentaire. Il est obligé de manger d'un seul coté et de se mordre les lèvres "Ce n'est pas une vie" se lamente-t-il. "J'ai cotisé toute ma vie et aujourd'hui je ne peux même pas payer mes médicaments, ce n'est pas normal, c'est une honte !"

Les habitants qui souhaitent se renseigner peuvent se rendre à l'agence Solimut située 13 boulevard Jean Marie L'Huillier à Istres. Un numéro de téléphone est également à leur disposition : le 0 800 13 20 00