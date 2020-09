La ville d'Orléans annonce qu'une solution est trouvée pour sauver la maison de santé de la Source

L'affaire n'est pas totalement conclue, mais elle ne fait plus de doute : l'association parisienne Cosem va reprendre et développer la maison de santé pluridisciplinaire Simone Veil dans le quartier de la Source. "Il n'y a aucune ambiguïté, affirme Florent Montillot, l'adjoint à la Santé à Orléans, qui a rencontré les responsables de l'association fin juillet : c'est très clair dans leur esprit, comme dans le notre, le Cosem souhaite s'installer le plus vite possible à Orléans, et c'est un vrai soulagement."

L'arrivée du Cosem prévue en 2021

Cette solution avait déjà été évoquée par l'ancien maire Olivier Carré, qui avait noué les premiers contacts, et alors que la MSP risquait de devenir une coquille de vide : sur les 4 médecins généralistes installés lors de l'ouverture en 2016, il n'en reste plus que 2, proches de la retraite. L'opération de rachat devrait donc devenir réalité, a priori dès l'an prochain - l'acte de vente reste encore à signer, et la procédure est un peu longue car le site appartient actuellement aux Résidences de l'Orléanais.

L'association Cosem - pour coordination des œuvres sociales et médicales - gère déjà 6 centres de santé à Paris et compte 1 100 salariés répartis en 46 disciplines médicales. A la Source, le Cosem va donc arriver avec ses propres salariés : des médecins généralistes - le nombre reste à définir - ainsi que d'autres professionnels de santé (infirmiers, kinés, gynécologues, etc) mais aussi - et c'est nouveau - au moins 5 dentistes.

Un plateau dentaire avec au moins 5 dentistes

"Une aile du bâtiment est actuellement vide, et le Cosem veut engager des travaux dès son arrivée pour créer un plateau dentaire, explique Florent Montillot. C'est une excellente nouvelle car il n'y a plus aucun dentiste dans le quartier de la Source depuis des années, à l'exception bien sûr du plateau dentaire du CHRO." Au total, l'association devrait investir 900 000 euros pour la reprise et le développement de la MSP.

Quant à la quinzaine de professionnels qui travaillent déjà à la MSP de la Source (dont 6 infirmières), ils pourront continuer leur activité dans leurs locaux actuels jusqu'à la fin de l'année 2021, avant d'emménager dans un autre site que leur proposera la ville d'Orléans, toujours dans le quartier : "Nous avons plusieurs pistes", indique simplement Florent Montillot. Par ailleurs, le Cosem pourrait également ouvrir un deuxième centre de santé, cette fois au centre-ville d'Orléans, également l'année prochaine.