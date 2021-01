La ville de Châteauneuf-sur-Loire veut aussi son centre de vaccination contre le Covid

Lundi 18 janvier doit débuter la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes âgées de plus de 75 ans. A ce jour, 5 sites sont retenus dans le Loiret : Orléans (salle Fernand Pellicer), Fleury-les-Aubrais (La Passerelle), Montargis (salle Carnot), Gien (salle Cuiry), et Pithiviers (hôpital). Mais aucun centre n'est prévu en milieu semi-rural : une lacune que la commune de Châteauneuf-sur-Loire propose de combler.

Paradoxe bien français : la campagne de vaccination a été pensée de manière très centralisée, mais dans la pratique les gens ont le réflexe de se tourner vers l'instance qu'ils connaissent le mieux, donc leur mairie. Ainsi, depuis quelques jours, la mairie de Châteauneuf reçoit beaucoup d'appels.

1 personne âgée de 75 ans sur 2 n'a pas Internet

"La plupart des sollicitations porte sur la question : où et comment se faire vacciner ?", constate la maire Florence Galzin. L'élue se dit déjà préoccupée par le risque de rupture numérique, alors que les inscriptions doivent se faire sur le site sante.fr (en carafe hier) : "Les gens qui ont des difficultés avec le numérique s'inquiètent des prises de rendez-vous, nos pensons que nous allons mettre en place une cellule de solidarité, avec les bénévoles, pour les aider." Selon une étude de l'INSEE (datant de 2019), 53% des personnes âgées de + 75 ans n'ont pas accès à Internet depuis leur domicile.

Un problème de mobilité

Mais ce que craint surtout Florence Galzin, ce sont les problèmes de mobilité. "Un certain nombre de personnes âgées sont peu mobiles et nous disent : "mais comment va-t-on faire si on doit aller à Orléans", comme c'est actuellement prévu ? D'où notre proposition de créer un centre de vaccination à Châteauneuf, qui a l'avantage d'être au centre du département, cela permettrait d'être davantage efficient en milieu semi-rural."

La commune suggère ainsi de mettre à disposition l'espace Florian. Encore faut-il avoir le feu vert des autorités sanitaires.