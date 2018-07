Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché en cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours. Si vous avez plus de 65 ans, ou si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé lors du déclenchement du niveau 3 du plan canicule.

Dijon, France

Ils sont 400 aujourd'hui a s'être, déjà, inscrits sur le registre communal de la ville de Dijon, 400 seniors isolés ou en situation de handicap qui seront suivis quotidiennement en cas de déclenchement du niveau 3 du plan canicule. Le principe est simple, ces personnes inscrites reçoivent un coup de téléphone par jour lors de grosses chaleurs persistantes . Les appels permettent non seulement de s'assurer que les personnes vont bien, mais également de les écouter ou de les rassurer. En cas de doute ou d’absence de réponse, un binôme de volontaires se déplace à domicile.

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un des vos parents : il suffit de contacter la Maison des seniors au 03 80 74 51 51 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) – maisondesseniors@ccas-dijon.fr ou la cellule canicule au 03 80 44 81 19 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) – cellule.canicule@ccas-dijon.fr. Informations également sur www.dijon.fr.

En Côte-d'Or, on parle de canicule quand les seuils de température dépassent simultanément et pendant au moins 3 jours consécutifs les températures de 19 °C la nuit et 34 °C en journée.

Sept conseils sont préconisés en cas de canicule