La ville de Gouesnou offre des formations aux premiers secours pour les 16-17 ans

Gouesnou, France

C'est une initiative louable de la part de la commune de Gouesnou, située près de Brest (Finistère). La ville organise pendant les vacances de la Toussaint des formations aux premiers secours pour les jeunes de sa commune. Des formations PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) seront délivrées gratuitement pour les jeunes de 16 et 17 ans. Cela concerne les adolescents nés en 2002 et 2003. Cette formation est diplômante et donne accès à un certificat de compétences. En temps normal, elle est payante, entre 50 et 80 euros.

Ces initiations aux premiers secours auront lieu le mardi 22 octobre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à l’espace Nelson-Mandela de la ville. Les inscriptions sont à faire auprès du service jeunesse de Gouesnou avant le 16 octobre. Vous pouvez le contacter au 06 79 28 01 07 ou par mail à l'adresse : marie-laure.visdeloup@mairie-gouesnou.fr.