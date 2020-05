La ville de La Souterraine va offrir des masques à ses habitants

La ville de la Souterraine vient de recevoir une partie des masques en tissus qu'elle va distribuer à ses habitants. Ils seront envoyés par courrier. Chaque foyer va recevoir deux masques. Ensuite, il y aura une distribution complémentaire, pour doter cette fois chaque habitant de deux masques.

Une distribution début juin

Elle se fera sur le parking du centre culturel Yves, sous forme de drive de 16h à 19h. Mais attention, pas question de venir n'importe quel jour. La distribution se fera de manière alphabétique :

Le 2 juin, noms de famille commençant par A à H

Le 3 juin, noms de famille commençant par I à P

Le 4 juin, noms de famille commençant par Q à Z

Et pour récupérer ses masques, il ne faudra pas oublier de venir avec le document reçu via l'envoi des masques par la poste et son livret de famille.