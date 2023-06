La Ville de Laval sensibilise les habitants les plus vulnérables face à la canicule

L'été n'est pas encore arrivé en Mayenne, mais il fait déjà très chaud avec des températures qui avoisinent voire dépassent les 30 degrés. Les communes anticipent des vagues de chaleur : à Laval, la mairie sensibilise déjà les habitants et notamment les plus âgés. Un stand était par exemple installé ce mardi 13 juin sur le marché de la place de la Trémoille. Chaque année, un registre est mis en place pour recenser les personnes les plus vulnérables et les contacter en cas d'alerte canicule.

ⓘ Publicité

"La prévention, c'est à tout âge de la vie"

Depuis l'été meurtrier de 2003, lié à la canicule, les mairies françaises doivent tenir à jour un registre : les habitants les plus vulnérables peuvent s'y inscrire et peuvent ainsi être contactés si l'alerte canicule est déclenchée. Il s'agit en général de personnes de plus de 60 ans qui sont isolées ou en situation de handicap. À Laval, environ 200 personnes sont actuellement inscrites sur ce registre. Pour actualiser ce fichier, la mairie a installé un stand ce mardi 13 juin sur le marché de la place de la Trémoille. "Le repérage est assez compliqué puisque ce sont des personnes qui peuvent être en effet chez elles sans services à domicile ou sans professionnels de santé à proximité. Cette année, on avait envie de tenir ces permanences sur le marché de la Ville de Laval pour informer certes les personnes âgées, mais aussi toute personne en fait, parce que la prévention, c'est à tout âge", précise Morgane Le Brech, la responsable du service prévention seniors et bien vieillir à la Ville de Laval.

La sensibilisation sur la canicule passe donc également par les habitants plus jeunes, qui peuvent ensuite informer des personnes vulnérables de leur entourage. "Ces personnes jeunes peuvent donner l'information à une personne isolée de leur immeuble, de leur quartier. La solidarité de proximité peut jouer sur ces périodes de fortes chaleurs", souligne Morgane Le Brech. Pour s'inscrire sur ce registre, il faut envoyer un mail à espace.seniors@laval.fr ou appeler le CCAS de Laval au 02 43 49 45 60 ou l'espace senior intergénérationnel de Laval au 09 67 51 83 87.

Lors des vagues de chaleur, les Lavallois isolés peuvent se rendre à l' espace senior intergénérationnel , situé rue de Rennes, "pour trouver un peu plus de fraîcheur". Ce lieu climatisé "reste ouvert tout l'été aux horaires habituels", rappelle Morgane Le Brech.