La ville de Montbéliard déclenche son plan "alerte canicule"

Les choses sérieuses sont engagées à Montbéliard, pour protéger les plus fragiles du risque canicule. Le Doubs ayant basculé en alerte canicule orange, la deuxième ville du département active son propre dispositif, avec les service du centre communal d'action sociale.

Premier volet : la mise à jour du fichier nominatif des personnes fragiles et isolées. 141 personnes y figurent déjà. La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes y figurant, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. L'inscription se fait par téléphone : 03 81 99 23 00 ou sur montbeliard.fr

Deuxième volet : l'ouverture d'un lieu rafraichi tous les après-midi. Ce sera la résidence autonomie Bossière. Le CCASS pourra organiser le transport des personnes sans véhicule.

Quelques recommandations...

Troisième volet : les recommandations essentielles.

Donner régulièrement des nouvelles aux proches (famille, voisins…)

Eviter les sorties et les activités ou efforts physiques aux heures les plus chaudes

Si des sorties sont nécessaires, il faut rester à l’ombre, porter un chapeau, des vêtements légers et amples, de la protection solaire.

Limiter les sources de chaleur (plaques de cuisson, four, sources électriques)

Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à celle de l’intérieur. Les ouvrir la nuit en provoquant des courants d’air (humidifier les rideaux, mouiller les balcons ou les rebords de fenêtres, tendre des serviettes humides…).

Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, et ouvrir du côté ombragé si cela permet la réalisation de courants d’air. Dans ce cas, pendre une serviette humide pour que l’évaporation refroidisse l’atmosphère. S’il n’est pas possible de faire des courants d’air avec les seules fenêtres à l’ombre, les maintenir fermées. Poser un bol de glaçons devant un ventilateur, humidifier les rideaux.

Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, magasins climatisés, lieux rafraîchis…)

Boire régulièrement de l’eau en continuant à s’alimenter et si peu d’appétit, fractionner les repas.

Se rafraichir en humidifiant fréquemment le corps (douche, brumisateur…) et se ventiler en utilisant un ventilateur ou un éventail

Prendre avis auprès de son médecin si nécessité d’adapter son traitement médical

Une cellule de crise est mise en place au CCAS de Montbéliard afin d’organiser la mise en œuvre des différentes mesures auprès des publics les plus fragiles (personnes âgées, enfants en bas âge accueillis dans les structures Petite-Enfance notamment, résidents du CHRS, sans-abris)