La ville de Nice ouvre 4 centres de vaccination anti-covid

Le premier centre de vaccination anti-covid a ouvert à Nice, rue Hancy. Ce jeudi, une centaine de médecins de ville et de personnel soignant ont pu se faire vacciner. Au total, la ville compte ouvrir quatre centres de vaccination à Nice. Un premier centre, rue Hancy, un autre au Théâtre de Verdure, un au Palais Nikaïa et un dernier au Palais des Expositions. Ces vaccinodromes seront ouverts du lundi au samedi de 8h à 20h. En plus de ces quatre centres à Nice, Christian Estrosi annonce aussi qu'un bus sillonnera les autres communes de la Métropole Nice Côte d'Azur afin d'aller vacciner les habitants du Moyen et Haut-Pays niçois.

Priorité aux soignants

Les centres de vaccination s'adressent pour l'instant au personnel soignant, bientôt aux pompiers et ensuite les Niçois de plus de 75 ans pourront s'y rendre. La ville de Nice suit le protocole établi par la Haute Autorité de Santé. Mais Christian Estrosi veut anticiper. Une plateforme sur internet a donc été mise en place et permet aux habitants de la Métropole Niçoise de s'inscrire en vue de se faire vacciner. Déjà 25.000 personnes se sont dites intéressées. En fonction des doses reçues, la ville de Nice espère pouvoir vacciner 50.000 personnes par semaine d'ici 10 à 15 jours.

Vous pouvez vous pré inscrire sur vaccincovid19.nice.fr - informations au 04 97 13 56 00