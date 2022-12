La ville de Nice recommande le port du masque dans les transports en commun

Face au rebond épidémique, la métropole de Nice recommande aux usagers des transports en commun de porter de nouveau le masque, même chose dans les lieux accueillant du public. Au niveau national, le nombre de cas de Covid-19 a augmenté de 40% la semaine passée.

Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'incidence dépasse les 750 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité frôle les 30%. En plus du masque, la mairie de Nice demande également un retour des gestes barrières pour réserver les fêtes de fin d'année et épargner les hôpitaux, déjà surchargés par la triple épidémie de Covid-19, de grippe et de bronchiolite.

Appel à la vaccination

Les taux de vaccination sont insuffisants en France rappelle le gouvernement. 37% des 60-79 ans ont un schéma vaccinal complet : 4 doses de vaccin ou 3 doses et une infection au Covid-19. Chez les plus de 80 ans, le pourcentage chute à 21%.

"Pour aider nos soignants, vaccinez-vous" Elisabeth Borne, première ministre

Vous êtes éligibles à la deuxième dose de rappel (4e dose) si :

- votre dernière injection remonte à plus de 6 mois et que vous avez 60 ans et plus.

- vous êtes enceinte, une personne à risque ou si vous faites partie de l'entourage de ces personnes.

- vous avez plus de 80 ans, le deuxième rappel est recommandé 3 mois après la dernière dose de vaccin ou après une contamination au Covid.

La ville de Nice rappelle l'ouverture du lundi au jeudi entre 8h30 et 17 heures et le vendredi de 8h45 à 15h45 du centre de vaccination au 10 rue Hancy. Vous pouvez vous présenter avec ou sans rendez-vous, munis des justificatifs nécessaires (pièce d'identité, carte vitale, certificats de vaccination pour les rappels). Plus d'informations sur le site vaccincovid19.nice.fr ou par téléphone au 04 97 13 56 00. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, la vaccination à domicile est également possible au 04 97 13 49 26.