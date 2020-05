La Ville de Nîmes confirme la qualité de ses masques

Il suffit de parcourir les réseaux sociaux et de discuter avec les Nîmois pour se rendre compte que certains d'entre eux se plaignent de la qualité des masques distribués par la ville. Ce mardi, la mairie communique pour expliquer, et rassurer. Elle garantit leur conformité. "Au regard des quantités nécessaires à la fourniture en masques lavables et réutilisables de tous les habitants, dans des délais contraints et dans une configuration difficile d’approvisionnement, la Ville a fait appel à 5 fournisseurs différents, tous certifiés par la Direction général de l’armement, pour assurer ses livraisons : 3 sociétés gardoises (Eco technique, Bastide Nîmes, Eminence), la société Pakavac dans les Bouches du Rhône et la Sté nouvelle de tissage Carret en Haute Savoie."

"L’approvisionnement de masques auprès de ces différents fournisseurs peut entraîner un aspect visuel différent mais tous remplissent les exigences attendues par la lutte contre la propagation du virus. Ils sont de type « tissu pour usage non médical » lavables et réutilisables. De catégorie 1, ils filtrent 90% des particules." Communiqué de la mairie de Nîmes

La mairie précise même que la "_procédure d’étude et d’achat des masques réalisée par la Ville s’est déroulée sous l’égide de Frédéric Jacquet, Médecin, Directeur du Service Hygiène et Santé de la Ville, qui a validé les spécificités techniques des masques de chaque fournisseu_r".



Une notice précisant l’utilisation et l’entretien des masques accompagne chaque dotation. En cas de masques défectueux, la Ville invite les nîmois concernés à appeler le centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h au 04 66 70 75 00 pour être à nouveau doté de 2 masques.